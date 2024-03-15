Шольц раскрыл планы Европы на милитаризацию Украины Шольц: ЕС будет закупать оружие для Украины на доходы с активов РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Европейские правительства будут и дальше снабжать Украину вооружением, сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, которые приводит РИА Новости, с этой целью страны ЕС намерены расширить программу закупки оружия на мировых рынках.

При этом глава правительства подчеркнул, что для закупки вооружения будут использоваться доходы от замороженных российских активов.

Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины, — сказал Шольц.

Канцлер уточнил, что в понедельник, 18 марта, министры обороны стран НАТО и союзных государств проведут встречу, в ходе которой будут обсуждаться способы реализации плана.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединенным Штатам необходимо в приоритетном порядке решить проблему дефицита вооружения после оказания военной помощи Украине. Для этого Пентагон уже запросил у парламента $6,5 млрд. Американским войскам, в частности, нужно восполнить запасы ракет GMLRS для РСЗО HIMARS на сумму $549 млн, противотанковых комплексов TOW на $348 млн, а также закупить приборы ночного видения на $308 млн.