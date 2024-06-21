Шольц пытался заключить с США тайную сделку по «Северному потоку — 2» Handelsblatt: Шольц хотел избежать санкций США против «Северного потока — 2»

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи на посту министра финансов ФРГ, планировал заключить тайную сделку с США, чтобы не допустить введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы правительства ФРГ. Уточняется, что Шольц «не только одобрял проект, но и годами активно вступался за него».

Документально зафиксировано, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе, — отметили авторы материала.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден пошел на большие уступки правительству Германии в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2», следует из опубликованных Süddeutsche Zeitung секретных документов, которые издание получило от Министерства экономики ФРГ по решению суда. Экс-президент США Дональд Трамп, как там сказано, решительно выступал против строительства трубопровода.

До этого американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что за подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США. По его словам, они сделали так, как и обещали, но теперь не говорят народу правду.