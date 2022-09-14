Шольц: Путин не изменил своей позиции касательно СВО на Украине

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Президент России Владимир Путин не изменил свою точку зрения о спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с российским лидером, слова которого приводит Reuters. Тем не менее он отметил важность общения с главой РФ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский президент, «к его сожалению», не считает, что ввод войск был ошибкой, — передает агентство.

13 сентября Шольц провел телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и ее последствия. Дискуссия продлилась полтора часа. Глава России в разговоре с немецким коллегой также затронул тему продовольствия в мире. В ходе разговора Шольц призвал Путина как можно скорее прийти к дипломатическому решению по урегулированию конфликта. По словам канцлера, оно должно быть основано на прекращении огня, полном выводе российских войск с территории Украины и уважении территориальной целостности и суверенитета страны.

Президент России, в свою очередь, заострил внимание немецкого коллеги на грубых нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, а также на постоянных обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.