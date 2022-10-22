Шольц предостерег от шагов, которые приведут к прямому конфликту РФ с НАТО

Фото: Felix Hörhager/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал все страны мира избегать любых шагов, которые смогли бы спровоцировать прямой военный конфликт между Россией и НАТО. В беседе с Welt am Sonntag он подчеркнул, что каждое неосторожное действие может вылиться в нечто страшное. При этом он заявил, что пока не видит четких предпосылок для начала крупномасштабного военного противостояния.

Я не исхожу из этого, но как минимум нельзя упускать из виду угрозу. В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти. Здесь я придерживаюсь одного мнения с Джо Байденом, которого считаю выдающимся президентом, и который очень многое понимает в этом мире и имеет свое собственное твердое мнение, — сказал Шольц.

Также в ходе интервью он заявил, что Москва никогда не угрожала Берлину эскалацией кризиса на Украине. Он сообщил, что на Западе часто достаточно вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между странами.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сказал, что НАТО ведет против России неприкрытую войну и наша страна обязательно одержит в ней победу. По его словам, для победы необходимо, чтобы война стала народной. До этого он отмечал, что западные страны пытаются ликвидировать Россию как независимое государство. По его словам, для этих целей против страны развязана «неприкрытая война».

Президент страны Владимир Путин считает, что страны коллективного Запада ведут войну против России с целью превратить общество в рабскую толпу. По его мнению, алчность Запада и его желание стать гегемоном во всем мире послужили причиной гибридных войн, в том числе и против России.