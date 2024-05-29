Шольц призвал Запад оказать Украине многомиллиардную помощь Шольц и Макрон призвали Запад дать Украине доступ к миллиардам долларов помощи

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов дохода от замороженных российских активов. По его словам, Франция согласна с необходимостью таких мер, передает телекомпания ZDF.

Мы хотим предоставить Украине доступ к дополнительным средствам в миллиардах долларов, чтобы она могла надежно обеспечивать свою оборону и, таким образом, повышать безопасность всей Европе, — сказал глава немецкого правительства.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может одобрить выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €6,6 млрд на закупку оружия из-за отсутствия консенсуса среди членов объединения. В настоящее время в Совете ЕС ожидают одобрения семь документов, касающихся данного вопроса, однако они не подписываются уже несколько месяцев. Нерешенным также остается вопрос об использовании замороженных российских активов, добавил Боррель, поскольку тут тоже европейские государства пока не пришли к общему мнению.

Австралийский вице-премьер Ричард Марлз до этого сообщил, что власти страны не планируют изымать в пользу Украины замороженные российские активы, чья стоимость оценивается местными СМИ в 9 млрд австралийских долларов. Причем, как признал политик, реальная их стоимость значительно меньше указанной изданиями. Отказ от изъятия активов обусловлен конституционными проблемами, пояснил Марлз.