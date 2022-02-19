Шольц призвал ускорить вступление Западных Балкан в Евросоюз

Только сильная и сплочённая Европа способна играть важную роль в многополярном мире. В связи с этим ЕС следует ускорить процесс вступления в сообщество стран Западных Балкан. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт ТАСС.

Недостаточно объявлять перспективу расширения ЕС на этот регион стратегической целью. Мы должны этот процесс активно форсировать, — подчеркнул канцлер.

В Еврокомиссии ранее отмечали, что принятие стран Западных Балкан в ЕС относится к геостратегическим целям сообщества. При этом делался акцент на том, что процесс вступления этих стран должен быть основан на взаимном доверии и чётких обязательствах сторон.

Механизм поддержки евроинтеграции стран Западных Балкан — Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории — был инициирован Германией в 2014 году. В 2018-м Жан-Клод Юнкер, возглавлявший ЕК, спрогнозировал, что Сербия и Черногория могут стать членами ЕС к 2025 году.

Ранее Шольц высказался по поводу вступления Украины в НАТО. Он заявил, что в обозримом будущем этого не произойдёт, поскольку соответствующий вопрос в повестке отсутствует.