Шольц призвал к постепенной отмене принципа единогласия в Евросоюзе

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе необходимо начать постепенно отменять принцип единогласия при принятии решений во внешней политике и ряде других областей, включая налоговую. Он указал, что для принятия в организацию новых стран-членов Евросоюзу нужны реформы, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что Союз не должен игнорировать озабоченности малых государств-членов.

Если геополитическая Европа — это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов — это победа, а не потеря суверенитета. Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире, — заявил он в ходе выступления перед делегатами конгресса Партии европейских социалистов.

Канцлер ФРГ также призвал страны-члены ЕС решить конфликты в финансовой и миграционной политике. Он считает, что необходимо принять меры для сокращения незаконной миграции, параллельно работая над притоком квалифицированных сотрудников разных сфер из других государств.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель обеспокоился слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции. Дипломат подчеркнул, что в целом лидеры стран ЕС довольны, что более 140 стран высказались против присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.