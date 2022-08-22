Шольц признался, сколько он хочет оставаться на посту канцлера ФРГ Шольц признался, что хотел бы получит мандат канцлера ФРГ еще раз

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Олаф Шольц хотел бы получить мандат канцлера Германии еще раз. Об этом рассказал, отвечая на вопрос, как долго ему хотелось бы оставаться на своем посту, на встрече с согражданами в рамках дня открытых дверей. Слова канцлера приводит РИА Новости.

Я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо, — сказал Шольц.

Он также ответил на вопрос, должны ли вводиться ограничения на количество сроков пребывания на посту канцлера для одного человека. По слова Шольца, все зависит от избирателей, а также от того, какая система выборов существует в конкретной стране.

Имеет также значение, живете ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую <...> или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти. И если этот путь был пройден, да еще в Германии с традицией пропорционального представительства, где представлены много партий <...> то я думаю, что в этом нет необходимости, — сообщил Шольц.

Ранее сообщалось, что две активистки обнажили грудь на фотосессии с Олафом Шольцем в рамках дня открытых дверей в саду на территории ведомства немецкого лидера. На их телах был написан призыв к введению эмбарго на газ.