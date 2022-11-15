Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали, сообщает агентство DPA. По его данным, об этом свидетельствует то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию на Украине.

Разумеется, по этому вопросу (спецоперации на Украине. — NEWS.ru) существуют и другие мнения. Но они не в счет, — заявил Шольц.

Ранее бывший премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что Братислава является другом Москвы и в конфликте с Киевом многие словаки поддерживают Россию. По его словам, во всех опросах общественного мнения за последние три года на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса, побеждал всегда вариант с Россией. Кроме того, результаты опроса, проведенного в Словакии в сентябре, показали, что Россию в украинском конфликте поддержали 52% словаков.

Впоследствии Bloomberg назвал риторической победой России тот факт, что зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии был полным. По данным агентства, на предыдущих выступлениях российских официальных лиц союзники Украины устраивали «забастовки» в знак протеста, однако теперь этого не произошло.