Шольц признал, что Германия не была готова к антироссийским санкциям Шольц: последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии

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Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции Федерального объединения работодателей. По его словам, которые приводит ТАСС, страна не была готова к такой ситуации, однако правительство быстро приняло меры для выправления ситуации.

Последствия <...> [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены, — сказал он.

Ранее глава комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять дальнобойные ракеты Taurus для ВСУ. Она считает, что дискуссия по этому вопросу продолжится.

Перед этим сам Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности высказался о возможной отправке на Украину солдат НАТО. По его словам, страны Альянса не станут этого желать. Также он отметил, что оборонные способности военно-политического блока должны быть достойными доверия, поскольку «угроза со стороны России реальна». Канцлер добавил, что Европе необходимо увеличить инвестиции в собственную безопасность и стремиться к этому нужно вне зависимости от того, кто возглавит США после выборов президента в ноябре 2024 года.