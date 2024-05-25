Шольц признал, что Германия исчерпала ресурсы для помощи Украине Шольц: ФРГ достигла предела в вопросе помощи Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Германия достигла предела своих возможностей в вопросе поддержки Украины, однако помощь Киеву остается ответственностью Берлина, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик добавил, что немецкая сторона также руководствуется позицией о недопущении расширения украинского конфликта, в результате которого он трансформируется в противостояние между НАТО и Россией, передает телеканал N-TV.

Мы действительно довели это (помощь Киеву. — NEWS.ru) до предела возможного . Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО, — заявил он.

Ранее Der Spiegel сообщил, что немецкая сторона предоставила Украине четвертую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Утверждается, что данные установки за полтора года боевых действий доказали свою эффективность в защите украинских городов. Также отмечается, что Берлин выделил около €28 млрд на средства ПВО на нужды Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в Евросоюзе 27 мая состоится обсуждение новых военных поставок Украине. Уточняется, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел 27 государств, входящих в состав союза.