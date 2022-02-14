Шольц прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев, где проведёт переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает телеканал «Украина 24». Ожидается, что лидеры государств обсудят вопросы безопасности. Это первый визит новоизбранного канцлера Германии в Киев.
Диалог политиков
Ранее сообщалось, что в ходе визита Шольца в Россию будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация вокруг Украины. Ещё одной «обязательной» темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.
В преддверии визитов в Киев и Москву Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось.