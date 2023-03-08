Шольц предположил, сколько продлится конфликт на Украине Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине будет длиться еще долго

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, конфликт на Украине продлится еще долго. Об этом он заявил 7 марта во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Браденбург). Слова Шольца приводит ТАСС.

Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе, — сказал канцлер.

Он добавил, что в этой связи следует на постоянную основу ставить производство оружия и боеприпасов.

Также в ходе встречи Шольц рассказал, что за последний год очень много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным и подолгу с ним разговаривал. По словам канцлера, он будет это делать и впредь.

Ранее Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Берлин и Вашингтон должны отправить сигнал России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине. Немецкий лидер подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо.