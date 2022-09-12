Шольц: поставленное ВСУ оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Оружие, которое Германия поставила ВСУ, позволяет изменить ситуацию на востоке Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. При этом он отметил, что Берлин будет и далее придерживаться ранее занятой позиции по поводу военной помощи Киеву, передает ТАСС.

Мы поставили очень эффективное оружие, которое как раз сейчас играет решающую роль <...>, способствует тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы ее сейчас видим, — сказал канцлер.

Он пояснил, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000 и реактивных системах залпового огня Mars. Шольц добавил, что власти ФРГ сохранят приверженность изначальной позиции и не станут делать односторонних шагов в вопросе поставок оружия Украине, в том числе танков.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Киев заверила, что ФРГ продолжит помогать Украине оружием. Однако при этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о поставке танков. Министр лишь заверила украинские власти, что Берлин всегда готов обсуждать с партнерами дальнейшие шаги по оказанию помощи Киеву.