Шольц посетил спектакль Кирилла Серебренникова в Германии Шольц пришел на спектакль Кирилла Серебренникова BAROCCO в Гамбурге

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Российский режиссер Кирилл Серебренников рассказал в своем Telegram-канале, что канцлер ФРГ Олаф Шольц неожиданно посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге. При этом отмечается, что в спектакле была шутка про отношения Шольца и президента Венгрии Виктора Орбана. Однако похоже, что канцлер на нее не обиделся, отметил постановщик.

Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги, — написал Серебренников.

Он также опубликовал кадры, где Шольц общается с артистами спектакля и посетителями, и поделился деталями прибытия политика на его постановку. Как выяснилось, вечером 15 декабря режиссеру позвонили из федерального ведомства уголовной полиции, оповестив его о желании Шольца и его жены Бритты Эрнст присутствовать на представлении по приезде из Брюсселя.

Спектакль BAROCCO впервые был представлен в московском «Гоголь-центре» в 2018 году, когда Серебренников находился под стражей. Как указано на сайте театра, постановка представляет собой музыкальный манифест. Актеры зачитывают тексты философов, художников и общественных деятелей середины ХХ века под композиции знаменитых барочных композиторов.

В мае уехавший за границу режиссер назвал шизофренией исчезновение его балета «Герой нашего времени» с афиши Большого театра. Постановку заменил балет «Мастер и Маргарита».