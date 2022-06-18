Шольц пообещал устранить техограничения поставок по «Северному потоку»

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Олаф Шольц

Германия сделает все возможное, чтобы со своей стороны устранить ограничения поставок по «Северному потоку», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, сейчас сокращение газового импорта в Германию и страны Западной Европы обусловлено техническими причинами, но Берлин хочет снизить до минимума их влияние на поставки, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство dpa.

Во-первых, сейчас мы наблюдаем технически обоснованное сокращение поставок газа в Германию и другие страны Западной Европы. Это может быть совпадением, но не обязательно. Мы продолжим очень внимательно следить за этим и сделаем все возможное, чтобы гарантировать отсутствие технических причин для этих ограничений, — сказал Шольц.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что обострение ситуации на Украине явилось шоком для экономики Германии и вылилось в экзистенциальный кризис. Отмечалось, что экономический спад в стране может оказаться особенно «зловещим». Так, около трети немецких компаний на фоне украинского кризиса не ожидают скорого улучшения ситуации в экономике и только 19% рассчитывают на лучшее.

По мнению немецкого экономиста Кристиана Гейница, в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень. Потери понесёт промышленность, в первую очередь химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер, отметил он.