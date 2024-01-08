Шольц пообещал согласовать помощь Украине еще на четыре года вперед Шольц: ЕС согласует помощь Украине 1 февраля на следующие четыре года

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом заявил журналистам, что страны Евросоюза смогут согласовать выделение новой помощи Украине на следующие четыре года. По словам политика, которые приводит ТАСС, этот вопрос обсудят на саммите 1 февраля.

Я уверен, что у нас получится добиться решения всех 27 стран-членов. Мы очень интенсивно работаем над этим. И мы прикладываем немало усилий, чтобы это стало возможным, — уточнил Шольц.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) готовит альтернативные планы по оказанию финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, лучшим вариантом было бы единогласие в принятии этого решения, но нужно быть готовым ко всему.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет оценивать помощь от Германии по действиям, а не только по громким словам поддержки. По его мнению, недавнее обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Киеву «до конца» звучит слишком расплывчато и неконкретно. При этом украинский лидер отметил, что ФРГ — вторая страна в мире по объему поддержки и помощи Киеву.