Шольц пообещал в скором времени установить в ФРГ потолок цен на энергию

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с журналистами ZDF пообещал в ближайшее время ограничить предельные цены на электроэнергию в стране. Политик добавил, что блэкаута зимой в ФРГ не случится, но в то же время полностью не стал исключать такого сценария.

Это произойдет как можно cкоро, — сказал он.

4 сентября Шольц заявил, что Германия планирует полностью отказаться от российского газа в декабре. Он назвал Россию ненадежным поставщиком голубого топлива и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок газа по «Северному потоку», так как хранилища в стране «практически заполнены».

Глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что если власти Германии не продлят работу трех местных атомных станций, в стране может произойти блэкаут уже в начале 2023 года.