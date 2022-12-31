Шольц пообещал поддержку Украине, несмотря на трудности для немцев Шольц в новогоднем обращении: ФРГ будет поддерживать Киев, несмотря на последствия

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на все последствия, с которыми сталкиваются рядовые немцы. Об этом в новогоднем обращении заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он также упомянул о единении Евросоюза и НАТО, которых за глаза называют «банка с пауками».

Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину, — подчеркнул канцлер.

Он рассказал, что жители Германии сейчас ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине, когда отправляются в супермаркет, на заправочную станцию или при оплате счетов за газ и электричество. Несмотря на это, уходящий год Шольц назвал «годом сплоченности и силы».

Также политик подчеркнул, что Евросоюз и НАТО не расколоты, как это бывало во времена прошлых кризисов, сплочены более, чем обычно.

Ранее сообщалось, что французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от €50 до €200, чтобы помочь справиться с растущими ценами на электроэнергию. Талон можно получить при предъявлении справки для домохозяйств с коллективным отоплением или именного счета, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму €50.

Также Washington Post сообщила, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдаются нехватка дров и их воровство. Сообщается, что бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Польше чиновники рассматривают возможность раздачи противодымных масок: по их мнению, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться.