Шольц пообещал передать Украине оружие

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Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что решение о передаче Украине новой партии оружия уже принято. Кроме того, ФРГ намерена выделить Киеву деньги на покупку боеприпасов, необходимых для ведения артиллеристского боя.

Мы обратились к немецкой оружейной промышленности с просьбой сообщить нам, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка. Мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки любого оружия, включая противотанковое оружие, средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллеристском бою, — сказал Шольц.

В апреле канцлер ФРГ заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Тогда он отметил, что дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений. В ответ на это руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что украинский посол «войдёт в Книгу рекордов Гиннесса», как не соответствующий этой должности по всем параметрам. Он отметил, что немцы терпят Мельника исключительно из-за позиции коллективного Запада.