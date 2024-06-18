Шольц пообещал не ввязывать ФРГ в «приключения» из-за конфликта на Украине Шольц: власти ФРГ будут соблюдать благоразумие в отношении конфликта на Украине

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Олаф Шольц

Правительство Германии намерено проводить благоразумную политику в отношении украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции после встречи с главами восточногерманских федеральных земель. По его словам, власти не будут ввязывать страну в какие-либо «приключения», передает ТАСС.

Все те, кто по праву беспокоится из-за таких серьезных конфликтов, могут быть уверены, что нечего опасаться каких-то приключений со стороны германской политики, — сказал Шольц.

Он отметил, что в задачи германских властей входит обеспечение европейской безопасности, а также предоставление Киеву возможностей для «защиты своей независимости». Также руководитель кабмина ФРГ подчеркнул, что прошедшая в Швейцарии конференция по Украине стала «первым маленьким шагом» на пути к сплоченности и безопасности Европы.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром Путиным. По словам канцлера ФРГ, он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта, однако для полноценных разговоров двух лидеров необходим предмет обсуждения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина представляет собой «ультимативное послание» и не отличается от предыдущих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что инициатива не содержит «мирного предложения». Подоляк считает, что руководство России не способно адекватно оценивать реалии.