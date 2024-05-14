Шольц пообещал, что Германия не бросит Украину Шольц: Украина получит оружие от Германии на €7 млрд в 2024 году

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Олаф Шольц

Украина получит оружие от Германии на €7 млрд в 2024 году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пообещав не бросать республику, передает Tagesschau. Он добавил, что Берлин предоставит Киеву третий ЗРК Patriot, что было нелегким решением, потому что у ФРГ их не так много.

Мы едины в нашей поддержке Киева, будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — заявил канцлер Германии.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Германия может втайне от Шольца передать ракеты Taurus Украине. По его словам, раз на подобные меры идут американцы, почему это не могут попробовать немцы.

До этого старший научный сотрудник MSC Нико Ланге заявил, что ФРГ может тайно передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он сослался на тайные поставки дальнобойных баллистических ракет американского производства ATACMS, заявив, что Германия должна последовать примеру США.

Ранее президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь на сумму $400 млн. По информации СМИ, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.