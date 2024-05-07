Шольц подсчитал немецких военных, готовых прийти на помощь союзникам Шольц: 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии заявил, что примерно 35 тысяч немецких военнослужащих могут отправиться на помощь союзникам по НАТО при необходимости в случае чрезвычайной ситуации. По его словам, Бундесвер будет переориентирован на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Немецкий политик подчеркнул, что Германия намерена защищать «каждый сантиметр» территории Альянса.

Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти, — подчеркнул канцлер.

Олафу Шольцу следует пересмотреть свой отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил в конце апреля глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген. По его мнению, ситуация изменилась после поставки США снарядов ATACMS Украине.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее допустил, что Германия может втайне от канцлера Олафа Шольца передать ракеты Taurus Украине. По его словам, раз на подобные меры идут американцы, почему это не могут попробовать немцы. В то же время Перенджиев отметил, что российские войска готовы дать отпор подобным ракетам.