Работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы редакционного объединения RND. Он подчеркнул, что рынок труда в Германии остро нуждается в дополнительных нескольких сотнях тысячах работников. Политик отметил, что не все, но многие украинцы в ФРГ трудоустроены, в связи с чем призвал беженцев искать работу.