Шольц пересек «красную черту», заблудившись на ковровой дорожке в Албании Канцлер ФРГ Шольц заблудился на красной дорожке в Албании

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, прибывший с визитом в столицу Албании Тирану для участия в саммите Западных Балкан, «потерялся» во время прохода по красной дорожке. Соответствующие кадры в соцсети Twitter (X) опубликовал сотрудником издания The Pioneer Гордон Репински. Заблудившегося главу немецкого правительства уже начали сравнивать с президентом США Джо Байденом.

Инцидент произошел на саммите Берлинского процесса в албанской столице Тиране в понедельник. На опубликованных кадрах видно, как канцлер ФРГ, выходит из автомобиля и целеустремленно движется вперед. Не заметив ограждения красной дорожки, он переступает через них, а затем, спустя мгновение, шутливо машет рукой и возвращается на правильный маршрут.

Wenn die Welt um dich verrÃ¼ckt spielt und du trotzdem in Tirana sein musst. pic.twitter.com/CkpNy0eafP — Gordon Repinski (@GordonRepinski) October 16, 2023

Заблудившегося Шольца в соцсетях активно сравнивают с президентом США Джо Байденом, который во время визита в Палестину в 2022 году потерялся на красной дорожке в Вифлееме. Тогда на помощь американскому лидеру пришел палестинский лидер Махмуд Аббас: он дотронулся до главы Белого дома и показал ему, куда идти.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления на экономической конференции в Берлине заявил, что отказ Германии от российского газа является причиной для гордости. По его словам, властям страны удалось заменить около 50% всего импорта газа в страну. При этом Шольц утверждает, Россия сама прекратила поставки.