Шольц ответил на вопрос об «изоляции» России на саммите G20 Шольц заявил о важности совместных дискуссий, комментируя «изоляцию» РФ на саммите G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность дискуссий с лидерами других стран, комментируя вопрос об «изоляции» России на саммите G20, передает РИА Новости. Саммит «Большой двадцатки» стартует 15 ноября на Бали. Ранее в МИД России сообщили, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно, — заявил Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что в данный момент мир столкнулся с «серьезной ситуацией», которая является следствием конфликта на Украине.

Вот почему мы также должны говорить о таких вопросах и об этой проблеме, — добавил канцлер ФРГ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не станет участвовать в саммите G20, даже в формате видеосвязи. Представитель Кремля пояснил, что это связано с рабочим графиком главы государства.