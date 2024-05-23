Шольц ответил на вопрос о наличии ядерного оружия у Евросоюза Шольц назвал нереальным наличие ядерного оружия у Евросоюза

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Олаф Шольц

Европейский союз не будет иметь свое ядерное оружие, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Economist. По его словам, наличие такого оружия нереально.

Для ясности: не будет никакого «ядерного оружия ЕС» — это просто нереалистично, — считает Шольц.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил, что угроза мировой войны становится все ближе из-за «безумных заявлений» политиков на Западе. По его мнению, этому нужно положить конец. Министр подчеркнул, что «пришло время остановить это безумие».

До этого Петер Сийярто сообщал, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. По его словам, причиной стало то, что проект документа предусматривал признание только одного мирного плана по разрешению украинского кризиса — концепции президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что другие страны тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у украинского лидера.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любые мирные инициативы по Украине. По его словам, России импонирует видение ситуации с китайской стороны. Представитель Кремля назвал предложения Пекина конструктивными.