Шольц ответил на предложение Путина по Украине Канцлер ФРГ отверг мирную инициативу Путина по Украине

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Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны из «Большой семерки» не обсуждали предложенную Владимиром Путиным инициативу по урегулированию конфликта на Украине, так как считают ее несерьезной, сообщает ZDF. По словам Шольца, предложения российского лидера скорее направлены на отвлечение внимания от предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело какое-то отношение к мирной конференции в Швейцарии, — отметил Шольц.

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина представляет собой «ультимативное послание» и не отличается от предыдущих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что инициатива не содержит «мирного предложения». Подоляк считает, что руководство России не способно адекватно оценивать реалии.