Шольц отверг идею использовать «Северный поток — 2» Шольц: чтобы обеспечить Европу газом, у России есть мощности помимо «Северного потока — 2»

Фото: Sascha Steinbach / Pool/Global Look Press

Олаф Шольц

У России уже сейчас есть достаточно возможностей для поставок газа в Европу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе посещения производственной площадки компании Siemens Energy, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал идею запуска трубопровода «Северный поток — 2». Шольц добавил, что остановка сертификации магистрали была остановлена «по понятным причинам».

Процесс сертификации был завершен по понятным причинам. <...> Есть достаточно мощности у «Северного потока — 1». Недостатка нет, — сказал канцлер.

Он также отметил, что ФРГ готова отправить газотурбинный двигатель Siemens для «Северного потока — 1». Россия при этом должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее, пояснил канцлер.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и защите климата Германии Штеффен Котре заявил, что начатый в ФРГ процесс перехода на альтернативную энергетику требует использования газа. По мнению политика, избежать возможного энергокризиса позволит запуск газопровода «Северный поток — 2», а также продление срока эксплуатации АЭС. При этом он назвал российский газ самым практичным и доступным энергоресурсом.