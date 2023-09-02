Шольц отменил рабочую поездку в Херинген из-за травмы

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за травмы пришлось отменить рабочую поездку в Херинген, пишет газета Frankfurter Rundschau. Он получил повреждение, упав во время пробежки.

К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице, — заявил представитель кабмина.

Шольц должен был посетить Херинген для празднования 25-летия годовщины деятельности своего партийного коллеги председателя комитета по внешней политике ФРГ Михаэля Рота, который также является членом бундестага (парламента ФРГ). Канцлер ФРГ также должен был ответить на вопросы Рота и его гостей.

В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить, в том числе его визит в Херинген, — добавил Михаэль Рот.

Ранее лидер оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил, что карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца придет конец, если выяснится, что он дал ложные показания по делу Cum-Ex о финансовых махинациях руководства банка Warburg. Мерц подчеркнул, что молчание федерального канцлера по этому делу наносит репутационный ущерб Германии и Шольцу необходимо как можно скорее прояснить ситуацию.