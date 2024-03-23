Шольц осудил теракт в подмосковном «Крокусе»

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия осуждает террористическую атаку на невинных зрителей. Об этом он написал в микроблоге Twitter (X).

Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими, — написал Шольц.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что шокирован новостями о теракте в «Крокус Сити Холле». Он осудил терроризм во всех его проявлениях и обратил внимание, что ответственность за теракт взяло на себя движение ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Также 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осудил теракт, о чем сообщили в Елисейском дворце. Вслед за ним с осуждением теракта выступило палестинское движение ХАМАС. Там выразили соболезнования народу России. С этим заявлением выступил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк.

Интерпол выразил готовность оказать поддержку России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале, сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток. Он назвал случившееся ужасающим актом против невинных жителей.