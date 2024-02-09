Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из сената США Канцлер ФРГ Шольц опубликовал фото со своим двойником — сенатором Кунсом

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в Twitter (Х) фотографию со своим «двойником» — американским сенатором Крисом Кунсом. При этом он в шутку назвал его «доппельгангером», что в фольклоре Западной Европы подразумевает альтер эго оригинала или точную копию — призрака.

Рад видеть моего доппельгангера снова, — подписал фото Шольц.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» опроверг слухи о наличии двойников у Владимира Путина. По его словам, президент у России только один.

Песков регулярно комментирует слухи о наличии двойников у президента РФ Владимира Путина. В октябре он также опроверг сообщения об этом, отметив, что такие утверждения не вызывают ничего, кроме улыбки. В апреле он так же реагировал на просьбу прокомментировать слухи о том, что в зону СВО ездил не сам президент Путин, а его двойник. Тогда Песков назвал подобные утверждения странными.

В июле 2023 года информацию о двойнике Путина распространял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявлял, что в Иран вместо российского президента летал его двойник. Военачальник не стал говорить об этом прямо, а лишь намекнул на возможное отсутствие российского лидера на саммите в Тегеране.