Шольц оценил возможность вступления Украины в НАТО Шольц: Украина не вступит в НАТО в ближайшие десятилетия

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем, сообщает ТАСС. Он заявил об этом на встрече с гражданами в Берлине.

Шольц отметил, что, вероятно, Украина не станет членом Североатлантического альянса в течение следующих 30 лет. Канцлер упомянул свой визит в Москву в начале 2022 года и подчеркнул, что он уже высказывал подобные мысли публично как в Москве, так и в Киеве два с половиной года назад. По словам Шольца, тогда уже было очевидно, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем.

Ранее Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. По его словам, пока нет причин для расширения зоны применения данного вооружения.

Он добавил, что существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной. Он напомнил, что Берлин стремится не допустить перерастания украинского конфликта в мировую войну.

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что страны, поддерживающие Украину, могли бы обеспечить западным областям республики защиту от российских ракет и дронов. По его словам, силы ПВО можно было бы установить на границе с Украиной так, чтоб их дальность достигала до 100 километров.