Шольц оценил сроки спецоперации России на Украине Шольц: никто не знает, как долго продлится спецоперация России на Украине

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас никто не знает, сколько еще продлится российская спецоперация на Украине. По его словам, Россия имеет большие ресурсы для ее проведения, сообщает ТАСС.

Политик признался, что не обладает данными о запасе ресурсов у Москвы.

Никто на самом деле не знает. Он [президент РФ Владимир Путин], пожалуй, является лидером очень великой страны, где живет много людей, где есть большие ресурсы, — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что Москва может остановиться, когда станет понятным, что она не может завоевать части территории Украины. Оценивая слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ситуация может разрешиться к концу года, канцлер усомнился в их реалистичности.

Это решается на поле боя, — уточнил Шольц.

Канцлер уверил, что у Запада хватит ресурсов, чтобы поддерживать Киев «так долго, как это будет необходимо».

Ранее стало известно, что Олаф Шольц заявил: немецкие власти обсуждают со своими союзниками вопросы предоставления гарантий безопасности для Украины. Конкретные государства, которые участвуют в процессе, он называть не стал, но добавил, что речь идет о том времени, когда российская спецоперация на Украине подойдет к концу.