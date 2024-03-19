«Смехотворно»: Шольц оценил дискуссии в ФРГ о передаче ВСУ ракет Taurus Шольц: смехотворные дискуссии о передаче ВСУ ракет Taurus позорят ФРГ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Ведущиеся в ФРГ дебаты о поставках ВСУ ракет Taurus являются «смехотворными», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе конференции «Европа-2024» в Берлине. Он считает, что такая ситуация — позор для государства.

Это позорно для нас как страны, — приводит слова Шольца RND.

По его словам, Берлин является вторым по объему поставщиком военной помощи Киеву после Вашингтона. Политик также признался, что хотел бы, чтобы в ФРГ не сравнивали благоразумие с нерешительностью.

Шольц считает, что позицию его критиков нельзя назвать взрослой. Он указал, что ФРГ среди лидеров по значимости переданной помощи, так как страна одной из первых поставила «опасное оружие». В этой связи канцлер указал на дальнобойные артиллерийские орудия и танки.

Я мог бы продолжать этот список бесконечно, — заключил он.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом, как Берлин мог бы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину, не пересекая красных линий Олафа Шольца. Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.

До этого большая часть депутатов бундестага проголосовала против резолюции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, вновь предложивших отправить ракеты Taurus на Украину. По имеющимся данным, из 690 присутствовавших парламентариев 190 поддержали инициативу, 495 проголосовали против, еще пять воздержались.