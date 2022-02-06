Шольц объяснил отказ Германии поставлять Украине оружие

Германия поставила Украине пять тысяч касок по просьбе Киева. При этом в вопросе возможных поставок вооружений большую роль играют жёсткие экспортные ограничения. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жёсткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность, — пояснил канцлер ФРГ.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили о поставке на Украину пяти тысяч касок. При этом посол Киева в Берлине неоднократно призывал германское правительство начать поставки оборонительного оружия. В правительстве Германии заявили, что не станут поставлять оружие в регионы конфликта. По словам Шольца, бывший канцлер Ангела Меркель придерживалась такой же политики, что было правильным решением.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о начале поставок оружия Украине. По его словам, ВСУ будет передано оборонительное вооружение: артиллерийские снаряды, миномёты и гранатомёты. Польский министр обороны Мариуш Блащак также рассказал, что добился от правительства страны разрешения на поставку Украине переносных зенитных ракетных комплексов Piorun и боеприпасов к ним.