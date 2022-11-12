Шольц объяснил отказ ЕС вводить санкции против российского газа

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз не решился вводить санкции в отношении российского газа из-за зависимости многих стран от поставок природного энергоносителя, сообщает ТАСС. Он добавил, что ограничения создали бы новые трудности, которые западные страны не хотели. Глава ФРГ указал на то, что стране необходимо найти альтернативу российскому газу.

Мы ввели санкции против России, но не по газу. Это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России, — намного больше, чем мы, — сказал Шольц.

Он также отметил, что остановка поставок газа по «Северному потоку» стали еще одной причиной необходимости диверсификации маршрутов поставок голубого топлива.

Франция и Великобритания ранее выступили за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть. Главы МИД двух стран Катрин Колонны и Джеймса Клеверли договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Ограничение не будет касаться перепродажи сырья на суше после его доставки морем.