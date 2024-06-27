Шольц обвинил одну из стран в нежелании урегулировать конфликт на Украине Шольц: Россия не хочет урегулирования конфликта на Украине

Россия не хочет урегулирования конфликта на Украине, заявил в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщается на его странице в соцсети X. По словам политика, мира без страха и подчинения хочет Украина.

Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией, – заявил Шольц.

Президент России Владимир Путин, выступая в МИД России 14 июня, заявил, что предлагает Украине мирный план. По его словам, Киев должен вывестивойска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО. В случае согласия на эти условия Москва готова к переговорам, отмечал российский лидер.