Шольц не увидел опасности в размещении ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Шольц: для НАТО нет опасности из-за перемещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО из-за перемещения в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». Альянс способен защитить собственную территорию, отметил он на пресс-конференции с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски в Берлине, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 28 июня заявил об усилении границы страны с Белоруссией из-за нахождения там бойцов ЧВК «Вагнер». Шольц считает, что ситуация с их перемещением ближе к границам стран НАТО не изменится.

Это ситуация, за которой мы наблюдаем с большой обеспокоенностью, но в то же время мы уверены, что мы в состоянии защитить нашу собственную территорию. Обещание при нападении защищать каждый сантиметр территории НАТО относится ко всем странам-участницам. В то же время я не рассчитываю в данный момент на изменение ситуации, — сказал немецкий канцлер.

Так Шольц ответил на вопрос, видит ли он опасность в текущей ситуации по отношению к Украине, Литве или Польше.

Ранее Олаф Шольц заявил, что попытка мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» в России стала сюрпризом для Федеральной разведывательной службы Германии. По его словам, спецслужбы «не знали об этом заранее». При этом Шольц прокомментировал публикации американских СМИ о том, что разведка США якобы была в курсе подготовки мятежа, отметив, что об этом западные лидеры еще поговорят все вместе.