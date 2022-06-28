Шольц назвал условие для отмены санкций против России Канцлер ФРГ Шольц заявил, что санкции против России отменят после заключения мира с Украиной

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Олаф Шольц

Санкции против России могут быть отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии. Он подчеркнул, что западные страны придерживаются единого мнения о недопущении победы России в противостоянии с Украиной.

Санкции против России будут действовать до тех пор, пока она не заключит «справедливый мир» с Украиной, — сказал немецкий лидер.

Шольц добавил, что Запад продолжит «увеличивать экономическую и политическую цену этого военного конфликта для президента России и его режима».

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» возьмут на себя обязательство оказывать Киеву бессрочную поддержку по защите от России. Известно, что члены Североатлантического альянса обеспокоены затягиванием конфликта на Украине, а ряд стран, включая Германию и Францию, поддерживают прекращение огня путем переговоров.