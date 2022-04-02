Шольц назвал Украину причиной трудностей мировой экономики

Трудности мировой экономики, начавшиеся из-за пандемии коронавируса, в настоящее время усугубляются ситуацией на Украине. об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборного мероприятия в Эссене. По его словам, через пять недель после начала спецоперации РФ уже видны последствия, к которым она привела не только в этих двух странах, но и за их пределами. Его слова приводит агентство DPA.

Все трудности, которые испытывает сейчас мировая экономика и которые и так были серьезными из-за пандемии коронавируса, её экономических и социальных последствий, теперь усугубятся. <...> Я говорю: это разрушение будущего — далеко за пределами России и Украины, — сказал политик.

Он также отметил необходимость для стран Запада приложить усилия для прекращения конфликта, при этом выразив мнение, что Москва просчиталась, начав операцию.

Как полагает Шольц, страны Запада в сложившейся ситуации действовали быстро и сплочённо, а санкции оказывают воздействие на экономику РФ.

Ранее СМИ сообщили, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома». По имеющимся данным, Хабек опасается возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти».