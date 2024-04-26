Шольц назвал возможные сроки подписания мира между Ереваном и Баку Шольц допустил подписание мирного договора между Ереваном и Баку в 2024 году

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Ильхам Алиев и Олаф Шольц

Мирный договор между Ереваном и Баку может быть подписан уже в этом году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Sputnik Армения. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

Мы едины во мнении, что этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Шансы на это как никогда высоки, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян заявила, что Ереван рассматривает возможность встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане. По ее словам, с таким предложением выступила казахстанская сторона. Встреча состоится, как только будет достигнута договоренность о ней, добавила чиновница.

До этого Ильхам Алиев заявил, что достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до конференции по изменению климата COP29, которая состоится в Баку в ноябре, выглядит вполне реалистичным. Глава республики отметил, что достижение соглашения по базовым принципам также рассматривается как вариант, «а в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений».

Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее. Глава государства подчеркнул, что у обеих сторон теперь есть понимание того, как должен выглядеть мирный договор.