Шольц назвал сроки, когда Германия станет независимой от поставок газа

Через 25 лет импорт газа в Германию и Европу перестанет играть такую роль, какую он играет сегодня. К 2045 году ФРГ приняла решение стать климатически нейтральной страной. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его слова приводит РИА Новости.

Через 25 лет — что не так долго, — мир будет таким, где вопрос транспорта газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны, — сказал Шольц.

Он также отметил, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине относительно продолжения контракта на прокачку газа в Европу. Срок действия этого контракта истекает в 2024 году.

Также Шольц напомнил, что Германия и США сделали заявление о том, что Берлин продолжит поддерживать энергетическую трансформацию Украины. По словам канцлера, это поможет стране стать крупным источником возобновляемой энергии.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вряд ли заработает в случае «агрессии против Украины» со стороны России.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала отказаться от российского газа. В интервью ВВС она заявила о необходимости уменьшить поставки энергоносителей из России. По её словам, это позволит миру «получить стратегическую независимость».