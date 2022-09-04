Германия хочет полностью остановить поставки российского газа в декабре Шольц назвал Москву ненадежным поставщиком и объявил о полной остановке поставок газа из РФ в декабре

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Германия планирует полностью отказаться от поставок российского газа в декабре, заявил в эфире телеканала ARD канцлер страны Олаф Шольц. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку», так как газовые хранилища в стране «практически заполнены».

Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей. <...> Наша страна переживает трудные времена. Но мы никого не оставим в беде. Мы переживем эту зиму, — заверил Шольц.

По его словам, правительство приняло «своевременные решения», чтобы избежать зимнего кризиса, включая заполнение запасов газа и перезапуск угольных электростанций.

Ранее глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что если власти Германии не продлят работу трех местных атомных станций, страну будет ожидать блэкаут. По его словам, тотальное отключение электричества может произойти уже в начале 2023 года.

Он подчеркнул, что для избежания подобной ситуации необходимо заказать топливные стержни как минимум для трех немецких атомных станций. Тем самым на начальном этапе электричеством были бы обеспечены более 20 млн домохозяйств в стране.