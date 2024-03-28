Шольц назвал дату последнего разговора с Путиным Шольц: последний разговор с Путиным по телефону состоялся в декабре 2022 года

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону в декабре 2022 года. По его словам, которые приводит газета Markische Allgemeine Zeitung, до этого лидеры двух стран контактировали чаще. Канцлер отметил, что за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине он лично беседовал с Путиным более четырех часов в Москве.

Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года, до этого мы чаще разговаривали друг с другом, — заявил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что в ряде стран идет обсуждение мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Он также обвинил Москву в срыве переговоров в начале боевых действий. Канцлер подчеркнул, что ФРГ сделает все для поддержки Киева и недопущения эскалации конфликта. Шольц заверил, что Берлин помогает ВСУ оружием и боеприпасами больше, чем кто-либо в Европе.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киев получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он добавил, что устал отвечать на вопросы журналистов о поставках снарядов.