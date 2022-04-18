Шольц: НАТО не будет участвовать в военных действиях на Украине

Запад продолжает оказывать финансовую и военную поддержку Украине в свете новой фазы спецоперации России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран «Большой семёрки» и Евросоюза, сообщает РИА Новости. При этом, по его словам, НАТО не будет становиться стороной конфликта.

Это (невмешательство НАТО военными силами. — NEWS.ru) остаётся так. Мы все едины в этом — масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО, — сказал канцлер.

Шольц также считает возможным в рамках G7 предоставление Украине финансовой поддержки в размере €50 млрд. Он отметил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, добавив, что дальнейшие поставки обеспечит ВПК Германии.

В начале апреля Шольц заявил, что Германия будет поставлять Украине всё оружие, которое «имеет смысл поставлять», однако, по его словам, партнёры НАТО не намерены становиться стороной конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставлять в страну оружие. При этом глава объединения подчеркнул, что Альянс стремится сделать так, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины и не привёл к полномасштабному военному противостоянию с Россией.