Шольц напомнил о «ясных правилах» использования переданного Украине оружия

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Нецелесообразно «пускать в ход» какие-либо спекуляции относительно использования Украиной западного оружия для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру По его словам, у Германии на этот счет «ясные правила». При этом о чем именно идет речь, немецкий канцлер уточнять не стал. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли удары по РФ из западного оружия «красной линией», передает ТАСС.

Я думаю, что вообще не имеет смысла пускать в ход на этот счет какие-либо спекуляции . Это, правда, в моде, но совершенно нецелесообразно. На мой взгляд, намного важнее указать на то, что у нас есть ясные правила, — заявил Шольц.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не обладают оружием, которое могло бы повлиять на ход спецоперации на Украине в пользу Киева. По его словам, истребители F-16, как только они доберутся до Украины, ждет та же участь, что и расхваленные западные танки Leopard и Abrams. По словам Небензи, это подтверждают и различные военные эксперты не только в России.