Шольц Макрону не товарищ: на оси Берлин — Париж наметился разлом? Канцлер Германии и президент Франции могут отменить встречу из-за обострившихся разногласий. Чем это грозит Евросоюзу?

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц может не приехать на следующей неделе в королевский дворец Фонтенбло под Парижем, где собирался провести переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном в рамках ежегодного заседания франко-германского совета министров. Ожидалось, что это будет их первая встреча в таком формате с тех пор, как Шольц вступил в должность в конце прошлого года. Как узнало издание Politico, стороны до сих пор не согласовали ключевые пункты совместной декларации, которые касаются энергетики и оборонного сотрудничества. Судя по всему, возможное решение отложить мероприятие исходит именно от французского президента и «свидетельствует о значительном разладе в партнерстве» соседей. Эксперты признают: две страны, традиционно выступающие локомотивами ЕС, выбрали явно не лучшее время для размолвок. Пошатнется ли историческая ось Берлин — Париж и чем это грозит Европе, разбирался NEWS.ru.

Тандем без «химии»

В прошлом году, в разгар предвыборной кампании в Германии, французские СМИ активно писали о том, сдаст ли преемник Меркель тест на «макроносовместимость». Тогда социал-демократ Шольц казался идеальным кандидатом для укрепления оси Берлин — Париж. Во-первых, его связывают прочные и давние связи с французскими элитами. Он был лично знаком с Макроном еще с тех пор, когда тот занимал пост министра экономики в команде Франсуа Олланда. В июле 2017 года Олаф Шольц, будучи мэром Гамбурга, принимал в вольном ганзейском городе чету Макрон на саммите «двадцатки». Тогда французский лидер отдал дань хозяйственным способностям немца, назвав его «великим градоначальником, который мужественно все организовал».

Шольц явно принадлежит к среднему классу, как и Макрон, — отмечал франко-немецкий историк Йохан Шапуто. — В глазах французов именно Шольц воплощает преемственность курса Ангелы Меркель — с ее прагматизмом, но без ее упрямства.

Когда в сентябре 2021 года Шольц отправился в Париж — тогда еще в качестве министра финансов ФРГ — и был принят Макроном, всем стало понятно: предвыборная кампания в Германии приобрела внешнеполитическое измерение. Немецкий политик всячески давал понять, что в случае своей победы на выборах ему не придется с нуля наводить мосты с Парижем. Несмотря на свой бюрократический стиль, за который Шольц получил от немецких журналистов прозвище Шольцомат (каламбур с намеком на человека-робота), он сумел обаять взыскательную французскую публику. Главное, что в тандеме с министром финансов Франции Брюно Ле Мером ему удалось пролоббировать учреждение Фонда восстановления экономики ЕС с беспрецедентным бюджетом.

Но вскоре немецко-французская машина заскрипела. Как пишет агентство Bloomberg, «химии» между политиками не возникло, хотя о личной неприязни речь, конечно же, не идет. Их несовпадения — стилистические.

Человеческий фактор никто не отменял. В то время как Макрон любит пространные, витиеватые речи, Шольц (как и Меркель до него) предпочитает предметные переговоры без излишних разглагольствований. Однако с Меркель президент Франции всегда умел находить компромисс. С Шольцем, похоже, все стало сложнее, — отмечает Bloomberg. — Кроме того, политические системы двух стран очень разные — в этом корень противоречий. Первая сосредоточена вокруг фигуры всемогущего французского президента. Вторая нацелена на создание коалиций и поиск компромиссов в бундестаге.

Фото: gFabian Sommer/dpa/Global Look Press

«Заклинит» ли ЕС?

Европейские эксперты признают: скрыть под ковром противоречия между Берлином и Парижем в последние недели становится все труднее.

В следующую среду, 26 октября, Макрон и Шольц, а также члены их кабинетов должны встретиться на очередном заседании франко-германского совета министров (проходит с 2003 года. — NEWS.ru). Лидеры планируют подписать совместную декларацию о содействии двустороннему сотрудничеству и европейской интеграции в самых разных областях. Но менее чем за неделю до встречи обе стороны все еще спорят по ключевым пунктам текста, — отмечает Politico. — Если встречу на высшем уровне действительно перенесут, это будет воспринято как признак значительных прорех внутри партнерства.

Собеседники издания подтверждают: «Французские и немецкие чиновники в последние месяцы обвиняли друг друга в лицемерии и эгоизме. В Берлине жаловались, что их несправедливо упрекают в слишком медленных темпах поставок вооружений Украине и в односторонних энергетических субсидиях немецким предприятиям. Французы возмущались, что немцы все время торгуются в сугубо кулуарных интересах и даже не думают советоваться с партнерами по ключевым вопросам. Отношения между двумя администрациями стали настолько непродуктивными, если не сказать токсичными, что лидеры реально подумывают отложить столь важную встречу. Скандалы вышли на уровень Шольца и Макрона, под эгидой которых министры двух стран планировали проводить плотные консультации в течение всего дня».

В конце сентября французы сочли неизящным поступок Шольца, который отменил давно запланированный телефонный разговор с премьером Франции Элизабет Борн, сославшись на ковид. Однако это не помешало ему в тот же день выйти на связь по видеоконференции и объявить громкую новость: Берлин возобновляет работу Фонда экономической стабилизации и обещает выплатить €200 млрд пострадавшим от ковида домохозяйствам и бизнесменам. «Французы были возмущены, что их не посвятили в эти планы. В частных беседах французские официальные лица выражали беспокойство, что немецкий пакет помощи приведет к еще большему экономическому расколу и ударит по конкуренции внутри ЕС. И вообще в глазах Макрона Шольц со своей командой не обращается с Францией как с приоритетным партнером», — передает Bloomberg настроения в Елисейском дворце.

Среди главных разногласий — общая оборонная политика, призванная укрепить суверенитет ЕС в области безопасности. В частности, речь идет о проекте «Перспективная авиационная боевая система» (Future Combat Air Sysytem). В рамках инициативы предполагалось разработать реактивные истребители шестого поколения, которые к 2040 году заменят французские Rafals, немецкие Typhoons и испанские EF-16 Hornets. Анонимные источники признают, что запал Парижа и Берлина совместно продвигать флагманский проект в оборонной сфере иссякает: «Похоже, каждый готов обособиться и следовать своим путем. Если проект провалится, французские концерны с радостью возьмутся за производство истребителей своими силами, а Германия просто-напросто сделает ставку на закупки у американцев».

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Французские истребители Rafale, немецкие Typhoons и испанские EF-16 Hornets

По этому поводу генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн с незатейливой военной прямолинейностью отрезал: «Мы хотим иметь штуки, которые будут реально летать, ездить и доступны на рынке вместо каких-то европейских проектов развития, которые ни туда, ни сюда».

Второй камень преткновения — давняя идея строительства газопровода MidCat. Еще 15 лет назад ее предложила Испания, а сейчас активно продвигает и Германия, которая находится в активном поиске альтернатив российскому газу. По задумке, труба будет качать алжирский газ (а впоследствии, возможно, зеленый водород) из испанской Каталонии во Францию, а оттуда — потребителям в ФРГ. Однако французы не горят желанием вкладываться в проект, который может не окупиться.

После диверсий на обоих «Северных потоках» Германия ищет новые источники закупки нужного ей объёма природного газа. У Шольца родилась идея проложить новую транспортную газовую трубу от Средиземного моря через Испанию во Францию и оттуда дальше в Германию. В Испании есть несколько терминалов для приема сжиженного природного газа, который как раз и должен загружаться в новую трубу. В Германии терминалы для приема СПГ пока только строятся. Помимо этого, ФРГ заинтересована в том, чтобы получать газ из Алжира, который пока дальше Иберийского полуострова не течет. Но Франция не хочет для себя переходить на газовое снабжение и отказывается строить трубу MidCat. Париж традиционно ставит на атомную промышленность. Чем спор закончится — неизвестно, — пояснил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.

Как отмечает Politico, «вообще-то франко-германские раздоры так же стары, как и дружба, связывающая эти две страны». Но в последние месяцы «ледяной тон между ними замораживает прогресс на уровне всего Европейского союза».

С момента создания блока его путь и динамика определялись единством целей, которые задавали Германия и Франция, действуя сообща. Всякий раз, когда этого единства не хватает, ЕС «заклинивает», — признает Bloomberg.

Впрочем, по мнению Александр Рара, масштаб разногласий между немцами и французами преувеличивать все же не стоит — как никак, обе стороны исповедуют прагматизм. А перед лицом острых кризисов европейцы не могут не искать компромиссы.

По моим наблюдениям, разногласия из-за трубы — пока единственный серьезный спор в отношениях Парижа и Берлина. Шольц и Макрон знают, что от стабильности оси зависит прочность Евросоюза, — заключил Александр Рар.

К тому же уже есть признаки, что «национальный эгоизм» отступает: 13 октября Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию по газопроводу, который проходит через станцию в приграничной деревеньке Нидергайльбах в земле Саар. «В новой энергетической ситуации, связанной с вооруженным конфликтом на Украине, Франция проявляет солидарность со своим немецким соседом, поставляя ему газ напрямую», — с гордостью отчитались французы. В обмен они надеются, что Германия будет делиться с ними электроэнергией: из 56 французских АЭС в настоящее время действуют только 30, остальные находятся на техобслуживании. Так что, несмотря на все разногласия, зимовать французы и немцы собираются вместе.