Шольц испугался возможных итогов выборов во Франции Шольц обеспокоен возможным успехом правых партий на выборах во Франции

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD признался, что его беспокоит возможность успеха правых партий на парламентских выборах во Франции. Он выразил надежду, что этого не произойдет. При этом Шольц подчеркнул, что данный вопрос стоит только перед гражданами Франции.

Я беспокоюсь в связи с выборами во Франции, это я хочу сказать ясно. И я надеюсь, что партии, которые, так сказать, не относятся к [Марин] Ле Пен, будут иметь успех на выборах. Но это решать французам, — заявил немецкий канцлер.

Шольц добавил, что он продолжит работать с президентом Франции Эммануэлем Макроном в различных международных структурах. Однако успех правых партий на выборах определенно принесет перемены, уверен он.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд высказал мнение, что «макронизму» в стране пришел конец. Он выразил уверенность, что настало время для политической перестройки. Как отметил Олланд, выбранный Макроном политический курс слишком дорого обошелся республике.

До этого СМИ сообщали, что в Европарламенте может появиться дружественная России фракция. Речь идет о партии «Суверенитисты», которую планирует создать «Альтернатива для Германии».