Шольц испугался столкновения России и НАТО, но продолжит поддерживать Киев

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Политик при этом отметил, что Германия в качестве страны-члена Североатлантического Альянса продолжит поддерживать Украину. По его словам, Берлин «тщательно взвешивает» каждый шаг, пишет ТАСС.

Мы поддерживаем Украину, но мы обращаем внимание на то, чтобы никогда не было войны между Россией и НАТО, — рассказал Шольц в ходе своего выступления в Эссене.

Глава государства подчеркнул, что Германия не собирается действовать в одиночку, а только в тесном контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО. Эксперт отметил, что Соединённые Штаты отказались от дипломатии в погоне за реализацией идеи однополярного мира. Он добавил, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы Вашингтон использовал дипломатию. Он добавил, что в настоящее время излишняя милитаризация привела к тому, что США действуют исключительно в своих интересах.